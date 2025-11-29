El FC Barcelona logró su segunda victoria como local desde su regreso al Spotify Camp Nou, para mantenerse invictos en casa ante un Alavés sólido en defensa.

Los culés, con marcador de tres goles por uno se llevan la victoria y dormirán como líderes en la liga por dos puntos a espera del partido a disputarse por el Real Madrid en la jornada de domingo.

El mediocampista Dani Olmo se reconcilió con el gol firmando un doblete para sellar la remontada de los dirigidos por Flick, Lamine Yamal también tuvo protagonismo al cerrar el partido con gol y asistencia.

El conjunto de Alavés mostró una versión sólida en defensa y ataque, aprovechando el descuido del equipo rival para anotar al minuto 1 del partido y creando numerosas ocasiones de gol cerca de finalizar el mismo.

El próximo encuentro del Barça será este martes frente al Atlético de Madrid en liga, encuentro que le servirá para seguir midiendo el nivel del club catalán luego de su reciente derrota en Champions.