Fallece un luchador incansable

Triste noticia para el pueblo matancero: falleció Humberto Ubaldo Vidal Boza, delegado de la Circunscripción 64 durante dos mandatos, presidente del Consejo Popular Peñas Altas y miembro de la Comisión Permanente Agroalimentaria.

Su labor como delegado fue expresión genuina de pueblo, basada en conocer a fondo el barrio, articular alianzas con los factores y buscar soluciones a los problemas desde la participación popular.

Nuestras condolencias a familiares, amigos, vecinos de su barrio y a su Consejo Popular, ante la pérdida de un representante leal que supo sobreponerse junto a sus electores en tiempos difíciles.

Descanse en paz este luchador incansable, convencido de que el Poder Popular en Matanzas debía ser siempre una motivación para perfeccionarse y avanzar.