29 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Fallece un luchador incansable

29 de noviembre de 2025 José Miguel Solís
Descanse en paz este luchador incansable, convencido de que el Poder Popular en Matanzas debía ser siempre una motivación para perfeccionarse y avanzar

Triste noticia para el pueblo matancero: falleció Humberto Ubaldo Vidal Boza, delegado de la Circunscripción 64 durante dos mandatos, presidente del Consejo Popular Peñas Altas y miembro de la Comisión Permanente Agroalimentaria.

Su labor como delegado fue expresión genuina de pueblo, basada en conocer a fondo el barrio, articular alianzas con los factores y buscar soluciones a los problemas desde la participación popular.

Nuestras condolencias a familiares, amigos, vecinos de su barrio y a su Consejo Popular, ante la pérdida de un representante leal que supo sobreponerse junto a sus electores en tiempos difíciles.

Descanse en paz este luchador incansable, convencido de que el Poder Popular en Matanzas debía ser siempre una motivación para perfeccionarse y avanzar.

Más entradas

Invictos en casa 

29 de noviembre de 2025 Maxdiel Fernández Padrón
mercado cambiario

Mercado cambiario: de recuperación y soberanía

29 de noviembre de 2025 Redacción Radio26

Manipulación mediática versus realidad económica en Cuba

29 de noviembre de 2025 Liz Yanet Rojo Corrales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *