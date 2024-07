Cubanos en Juegos de Estrellas de la MLB y de las Ligas Negras

El tradicional Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos (MLB), tendrá lugar el venidero martes 16 de julio en el Globe Life Field, de la ciudad de Arlington, Texas.

En esta ocasión recibieron por primera vez el voto popular 32 jugadores y 13, por tercera ocasión consecutiva. Aparecen, además, 27 elegidos de procedencia latinoamericana desglosados en diez de República Dominicana; once de Venezuela; tres de Puerto Rico; dos de México y uno de Cuba (Yordan Álvarez).

Estos encuentros, que marcan la mitad del calendario oficial de la MLB cada temporada, comenzaron oficialmente el 6 de julio de 1933 en el estadio Comisky Park, sede del equipo liga mayorista Chicago White Sox.

El primero en ganar fue el conjunto de la Liga Americana, vencedor cuatro anotaciones por dos de la selección de la Liga Nacional.

Cerca de 50 jugadores cubanos han participado en estos programas y en los de las Ligas Negras, ahora reconocida, la mayoría en varias

ocasiones, con la asistencia récord de ocho en el partido del pasado año, en el estadio T-Mobile Park, de Seatle.

Los ocho, que iniciaron su trayectoria beisbolera en nuestras Series Nacionales, son: Yandy Díaz, Randy Arozarena, Yenier Cano, Yordan Álvarez, Luis Robert, Adolis García, Lourdes Gurriel Jr. y Jorge Soler.

En el listado del organismo rector de este deporte en los Estados Unidos, los cubanos elegidos en diferentes temporadas han sido:

Orestes Miñoso, en trece presentaciones, (sumadas las Ligas Negras); Tony Oliva, ocho; con siete cada uno, Camilo Pascual, Aroldis Chapman y Atanasio “Tany” Pérez; suman seis, Dagoberto “Bert” Campaneris y José Canseco.

Le siguen con cinco actuaciones, Leonardo Cárdenas y Octavio “Cookie” Rojas; con cuatro, Miguel Cuéllar y Rafael Palmeiro y en tres

ocasiones lo hicieron José Abreu y Luis Tiant, (hijo); otros nueve con dos y 21, estuvieron aunque sea una vez.

El matancero Orestes “Minnie” Miñoso fue el primer cubano en participar en un Juego de Estrellas de la MLB, el 10 de julio de

1951. El encuentro fue en el estadio de Detroit. Su marca de trece presentaciones en estos encuentros, sumadas las dos que tuvo en las

Ligas Negras, debe ser eterna. Conrado Marrero también fue seleccionado a ese enfrentamiento, pero no tuvo participación.

De este grupo Miñoso, Oliva, Tany Pérez y Martín Dihigo forman parte del Salòn de la Fama del Béisbol que radica en Cooperstown, Estados Unidos y en otros Salones, entre ellos el del Palmar de Junco, de Matanzas. Muchos de los nombres que aparecen en este grupo también han sido reconocidos en el recinto matancero.

CUBANOS EN JUEGOS DE LAS ESTRELLAS DE LAS LIGAS NEGRAS

Al igual que en las Grandes Ligas, los Juegos de LAS Estrellas de las Ligas Negras comenzaron en el año 1933, en el estadio de Chicago,

pero en fechas diferentes y se extendieron hasta 1962.

Eran conocidos como Enfrentamiento Este-Oeste, para diferencial en algo a los de la MLB, que por aquellos años no permitía que jugadores de la raza negra jugaran en sus torneos.

En estos choques hubo presencia cubana a partir de 1935, cuando fueron seleccionados los jugadores de los New York Cubans, Martín Dihigo, Alejandro Oms y Luis Tiant (padre).

Debemos aclarar que muchos estelares jugadores negros cubanos o estadounidenses, ya estaban retirados o habían fallecido en 1933, como son los casos de los criollos José de la Caridad Méndez, Bienvenido Jiménez, Bartolo Portuondo, Cristóbal Torriente, entre los más destacados de principio de siglo XX.

La relación de cubanos que se pudo guardar en los archivos de esa Liga, quizás no sea la más completa, debido a que hubo ocasiones,

sobre todo entre 1954 y 1962, en que no informaban la participación de extranjeros.

A continuación ofrecemos la relación de cubanos:

-1933 y 1934, no hubo participación.

-1935, Martín Dihigo, Alejandro Oms y Luis Tiant, padre.

-1936-1937 y 1938, ningún cubano.

-1939, Cando López.

-1940, Alejandro Crespo.

-1941, ninguno

-1942, Heberto Blanco.

-1943 y 1944, ninguno

-1945, Martín Dihigo y Rogelio “Mantecao” Linares.

-1946, Silvio García y Fernando “Bicho” Díaz

-1947, Silvio García, José Luis Colás, Claro Duany, Orestes Miñoso, Luis Tiant y José María Fernández, asistente.. Récord de más jugadores.

-1948, Orestes Miñoso y José Luis Colás.

-1949, Pedro Formental, “Bicho” Pedroso y Orlando Varona.

-1950, ninguno.

-1951, José Luis Colás y Gilberto Varona

-1952, Manuel Valdés y Gilberto Varona.

-1953, Juan Armenteros y Frank “Panchón” Herrera.

-1954 y hasta 1959 no aparece información de estos Juegos.

-1960, El matancero Paulino Casanova, último cubano.

-1961 y 1962, no aparece información de participación de extranjeros.