16 de octubre de 2026

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Leopardos blanquean a Cocodrilos en el inicio de la subserie

15 de octubre de 2026 George Carlos Roger Suárez

Los Cocodrilos de Matanzas cayeron 10 carreras por cero ante los Leopardos de Villa Clara. El juego terminó por nocaut, en ocho entradas, en el estadio Augusto César Sandino.

Fue la primera derrota de los yumurinos en la subserie, disputada en territorio villaclareño. Los Leopardos conectaron nueve imparables y no dieron opciones.

Renner Rivero abrió por Matanzas, trabajó 3.1 entradas y permitió cinco carreras limpias, por su parte David Martínez lanzó 2.2 episodios y admitió una, Haziel Suárez no sacó outs y le anotaron dos y Roylan Averhoff completó 1.1 entradas y cargó con otras dos.

El control marcó la tarde, los cuatro lanzadores regalaron ocho boletos a la vez que ninguno ponchó a un bateador rival.

La ofensiva matancera se quedó en cuatro hits repartidos entre Aníbal Medina, Hanyelo Videt, Yariel Duque y Adrián Pérez con uno cada uno. Videt, Duque y Andrys Pérez negociaron boletos.

Los Cocodrilos volverán al terreno a la grama del Agusto Cesar Sandino este jueves a partir de la 1:30 p.m., en busca del empate en la subserie.

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