Victoria azulgrana en Champions

El FC Barcelona inicia con victoria en la primera jornada de la Champions League frente al club inglés Newcastle dos goles por uno.

El partido en un principio se inclinó hacia el club inglés, quien con una presión alta dificultó el juego del Barça llevándolos a jugar al balonazo al no tener una salida clara con el balón.

Los dirigidos por Hansi Flick vieron la luz al minuto 58 con un estupendo cabezazo de Marcus Rashford para abrir el marcador y luego al 67 firmó su doblete el internacional de Inglaterra para llevarse el MVP del partido.

El Newcastle volvió a la carga y al minuto 90+1 descontó con gol de Anthony Gordon para poner en aprietos al Barcelona en los minutos de descuento.

El club catalán sufrió la ofensiva del equipo rival, pero terminó llevándose los tres puntos en su debut de la Champions en la temporada 2025-2026.

