Otorga Héroe de la República de Cuba distinción Premio del Barrio a la Termoeléctrica Antonio Guiteras (+fotos)

Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), entregó la distinción Premio del Barrio a los trabajadores de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras por la ejecución de acciones en apoyo a la sociedad matancera.

Rubén Campos Holmos, director general de esta industria energética, precisó que al recibir el galardón la entidad enfrenta dos retos importantes, mantener la unidad en funcionamiento y la preparación para su mantenimiento capital.

Durante el encuentro, miembros del Consejo de Dirección de la Guiteras reconocieron a un grupo de trabajadores por su activa participación en las campañas de donaciones de sangre.

Reina María Castro y Diannet Matos Castillo, jóvenes pioneras del proyecto Maravillas de la Infancia, compuesto actualmente por más de 300 niños, amenizaron la cita con los números Andar andando, Por qué cantamos, y Revolución.

El Héroe de la República de Cuba, intercambió con los trabajadores de la central térmica sobre la importancia de las donaciones de sangre, en nombre de los cederistas y el pueblo cubano comprometido con la causa revolucionaria.

Luego de la nueva condición de condecorada, la provincia continúa con el perfeccionamiento de su accionar pese a las actuales condiciones que presenta el país, con incorporación de nuevos jóvenes para fortalecer la política de cuadros, refirió Norlenis Serpa Santos, coordinador provincial de los CDR.

El Premio del Barrio es la mayor distinción que otorgan los Comités de Defensa de la Revolución a cederistas, colectivos y unidades empresariales con un desempeño meritorio en la transformación comunitaria.

Escrito junto a la periodista Lizt Lauren García Hoyos/ Fotos de las autoras.