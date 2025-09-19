Aprueba pleno del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas varios movimientos de cuadros

El Pleno del Comité provincial del Partido en Matanzas aprobó la liberación del compañero Ramón Gómez Medina como integrante del buró para atender la actividad política ideológica, a quien en reconocimiento a su labor, se promueve para ocupar otras responsabilidades en la estructura auxiliar del Comité Central del Partido.

A su vez, el Pleno, decidió promover para el mencionado cargo al compañero Antonio Victor González Imbert, quien hasta la actualidad se desempeñaba como primer secretario en el municipio Matanzas, y para atender esta tarea se trasladó a Yannara Concepción Domínguez, quien se desempeñaba como primera secretaria en el municipio Limonar.

Por su parte, el Pleno del Comité Municipal del Partido en Limonar, decidió promover para el cargo de primer secretario al compañero Reinier Quintana Echevarría, quien hasta la actualidad se desempeñaba como miembro del Buró en el municipio para atender la actividad política ideológica.

Todos los compañeros son graduados de nivel superior, han cursado estudios y entrenamientos de preparación; y poseen una destacada trayectoria como cuadros del Partido, desde la base hasta los niveles superiores, y también acumulan experiencias en el cumplimiento de responsabilidades en la UJC.

Los integrantes del Pleno, reconocieron la labor desplegada por cada una ellos en su desempeño, al igual que destacaron sus méritos y cualidades para continuar impulsando las tareas del Partido y la Revolución.

El Pleno, en el que también se brindó una actualización sobre los principales retos y problemas que afectan a la población, discutió las alternativas y medidas implementadas en la provincia para enfrentar, sobre todo, los relativos a las carencias en el servicio de agua y el déficit de energía eléctrica, así como la responsabilidad de los cuadros en ofrecer respuestas a los matanceros.

Tomado del perfil de Facebook del periódico Girón