Aplazan mantenimiento de Guiteras 

En consonancia con la evolución del sistema electroenergético nacional y la evolución de la industria, se ha decidido aplazar por al menos 48 horas el mantenimiento en la central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, unidad que mantiene una generación de 120 megavatios.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico del mayor bloque unitario de la Isla, comentó que a pesar de que se registra una importante pérdida de agua en caldera, podrían mantenerse en labores por el nuevo plazo y perfilar aún más detalles la llamada ruta crítica.

El mantenimiento programado se centra en la reparación del recalentador de alta temperatura; la eliminación de fallos en la línea de agua de alimentar, como también la limpieza de los calentadores de aire regenerativo y la caldera; reparación y sustitución de válvulas, además de la revisión de la automática.

Considerada técnicamente como una parada de oportunidad y planificada al detalle cada acción, se estima que tras 96 horas la central térmica yumurina se incorpore al sistema electroenergético nacional con mayor potencia y confiabilidad.