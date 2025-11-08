Jornada de trabajo voluntario embellece el parque principal de Unión de Reyes (+fotos)

Trabajadores del sector de la Cultura y de Servicios Comunales protagonizaron en las últimas horas una intensa jornada de trabajo voluntario en el parque principal de Unión de Reyes, como parte de las acciones de embellecimiento que se desarrollan en la localidad con vistas a la celebración del 177 aniversario de su fundación.

Los participantes realizaron labores de limpieza, pintura, jardinería y mantenimiento de áreas verdes, en un esfuerzo colectivo por mejorar la imagen de los espacios públicos.

La primera secretaria del Partido, Arlen González Luis, calificó de positivo el trabajo realizado y destacó la importancia de fortalecer la organización y la higiene de la comunidad. Asimismo, hizo un llamado a la población a contribuir en el cuidado y la limpieza, como expresión de responsabilidad ciudadana y compromiso con el entorno.

Las acciones forman parte de un programa integral de preparación del territorio para las actividades conmemorativas del aniversario e incluirán eventos culturales, comunitarios y patrióticos en homenaje a la historia y tradiciones del pueblo unionense.

Tomado del perfil de Facebook de Radio Unión