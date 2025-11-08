Exhibirá Matanzas producciones locales en FIHAV 2025

Matanzas participará en la XXXVIII Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), que se celebrará del 24 al 29 de este mes en el recinto EXPOCUBA,en la capital cubana.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), este evento reunirá a empresarios, delegaciones oficiales y cámaras de comercio de todo el mundo, convirtiéndose en una plataforma clave para promover inversiones y el intercambio económico regional.

El programa incluirá el VIII Foro de Inversiones, la presentación de la Cartera de Oportunidades actualizada, conferencias sectoriales, lanzamientos de productos y ferias temáticas especializadas.

Matanzas contará con un espacio de 12 metros cuadrados en el recinto ferial para exhibir sus producciones locales y participar activamente en las oportunidades comerciales.

Entre los participantes matanceros destaca la Empresa de Bebidas y Refrescos, EMBER, que presentará sus producciones; La Yucayo, con sus rones; Colón, con vino de mesa y vino seco; y Jovellanos, que llevará el refresco de bolsa.

Esta feria representa una excelente oportunidad para que Matanzas muestre su potencial económico y establezca vínculos comerciales internacionales.

Con un enfoque en la promoción y el intercambio, FIHAV 2025 será un espacio clave para el desarrollo económico de la provincia y el país.