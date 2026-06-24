Implementan programa sobre exportación para mipymes

Mipymes de todo el país podrán postularse para acceder a un programa de aceleración para la exportación, gracias a “Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible (NAE)”, dirigida a respaldar acciones y estrategias hacia mercados extranjeros con potencial de demanda.

Financiado por la Unión Europea, el proyecto es implementado por la Cooperación Francesa en Cuba, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y su Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE).

Participan, además, el Ministerio del Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), representado en esta oportunidad por ProCuba, la Cámara de Comercio de la República de Cuba (CCRC), y el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE).

El programa “Booster” de Aceleración para la Internacionalización de Mipymes cubanas, tiene como objetivo incrementar el acceso a los mercados internacionales de México, Canadá, España, Alemania y Francia, vinculados a las actividades de los sectores agroalimentario, tecnologías de la información y de las comunicaciones, industrias culturales y creativas, y fuentes renovables de energía.

El lanzamiento oficial de la convocatoria tuvo lugar este 22 de junio, en la Lonja del Comercio de La Habana, con transmisión en vivo hacia todas las provincias del país.

El acto contó con la participación de autoridades del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), la Cooperación Francesa, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Delegación de la Unión Europea en Cuba, así como de las entidades que integran el Comité Booster, un equipo multi-institucional, compuesto por ProCuba, el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE), el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), la Cámara de Comercio de la República de Cuba (CCRC), con el apoyo de un experto de Business France.

El Programa Booster es un instrumento de aceleración exportadora diseñado para acompañar a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) cubanas en su proceso de inserción en mercados internacionales. Se estructura en dos modalidades:

Booster Sectorial: dirigido a empresas del sector agroalimentario, específicamente productores de café, miel y sus derivados, y frutas elaboradas con valor agregado.

Booster Geográfico: orientado a empresas de los sectores de nuevas tecnologías de la información y de comunicaciones, industrias culturales y creativas, y fuentes renovables de energía, con enfoque en los mercados de México, Canadá y Europa (España, Alemania y Francia).

Se seleccionarán entre siete y 10 mipymes por tipo de “booster”. Las elegidas recibirán acompañamiento integral durante un período de entre nueve y 12 meses, que incluye formación especializada, coaching personalizado, misiones de prospección comercial, networking con compradores y distribuidores internacionales, así como acceso a herramientas digitales para la gestión exportadora.

Podrán postular las mipymes cubanas de los sectores priorizados que cuenten con capacidad productiva, sostenibilidad económico-financiera, estrategia de exportación o experiencia exportadora en los últimos tres años, y motivación para expandirse a mercados externos.

La selección también se basa en criterios que valoren el potencial exportador, la innovación, la sostenibilidad y el impacto social, incluyendo el empoderamiento de mujeres y jóvenes.

El cronograma prevé un período de postulación de seis semanas a partir del lanzamiento, del 22 de junio al 7 de agosto, seguido de una fase de preselección, visitas in situ y selección final de las beneficiarias.

Las mipymes interesadas deberán presentar su expediente a través de la plataforma digital habilitada para la convocatoria.

Enlace :

www.informacionnae.cu/convocatoriabooster

Los documentos requeridos incluyen, entre otros, formulario de postulación, presentación de la empresa, certificado de existencia, estados financieros, estrategia de exportación y documentos complementarios que acrediten su capacidad de producción y de exportación.

Foto: Información y foto tomados de ProCuba