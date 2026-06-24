La literatura en las alas del verano

La literatura en Matanzas se acomoda en las alas del verano para deleitar a los amantes de la lectura, de los versos y narraciones, que se expanden en las voces y libros de nuestros escritores.

Muchas son las ofertas estivales como informa a este medio, Efrahim Pérez Izquierdo, director del Centro provincial del Libro y la Literatura:

«Concebimos una programación enfocada a superar las dificultades objetivas que vivimos, dijo. Esto significa que abrimos el verano con un Sábado del Libro especial, el día 27, presentando un nuevo texto de nanas para niños, titulado «La madrugada, un suspiro«, de Lucía Cristina Pérez, en el área del parque La Rueda.

«Después el próximo día 6 celebraremos el cumpleaños de Carilda Oliver Labra junto al proyecto «Al sur de mi garganta», en la casona-museo de Calzada de Tirry 81.

«Iniciamos en julio las Ferias del Libro Territoriales, en Cárdenas y Jagüey Grande más en agosto serán las de Pedro Betancourt y Colón además aspiramos a organizar una jornada en Jovellanos.

«Se trata de estimular al movimiento literario de esas regiones mediante lecturas, encuentros y recitales, con el apoyo de las direcciones de Cultura, añadió Pérez Izquierdo, para lo cual trabajamos en acopiar el mayor número de cuadernos impresos y digitales posibles junto a otras opciones relacionadas con la imprenta y la gráfica.

«Estaremos motivados por conmemoraciones como el Día de los Niños, la gesta del Moncada y el Centenario del Comandante en Jefe».

¿Se mantienen los espacios tradicionales en la ciudad yumurina?

«No faltarán el Café Mezclao, el Miércoles de Poesía, los talleres literarios, el San Juan Murmurante de ARTEX, los debates y presentaciones en la Casa de las Letras Digdora Alonso y en la biblioteca Gener y Del Monte, a los cuales se suman los que realizarán las editoriales Vigía, Matanzas y Aldabón, la labor de venta en las librerías, los Sábados del Libro de finales de mes y la participacion en los consejos populares de un grupo de nuestros creadores residentes en esas áreas poblacionales».

Esto será el intenso preámbulo para la Feria Internacional del Libro en Matanzas del 20 al 23 de agosto venidero.

Pero de esa gran fiesta de las Letras les ofreceré información en los próximos días.

Observo el cielo y siento que el aleteo del verano se vaticina vigoroso, al cobijar la avalancha de opciones literarias que se proyectan durante estos meses en la provincia.