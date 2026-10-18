Prueba hidráulica de la Guiteras demandó más trabajos de soldadura

La central térmica Antonio Guiteras de Matanzas se dedicó a la realización de las pruebas hidráulicas y neumáticas, a fin de certificar la calidad de los trabajos de soldadura en la caldera.

Durante las casi seis horas de control a presión de trabajo, apuntó el ingeniero Elmer García Romero, subdirector técnico del mayor bloque unitario de la Isla, iniciaremos el protocolo de arranque de la Unidad.

Las pruebas hidráulicas y neumáticas demandaron más trabajo de soldaduras y comprobación ulterior por lo que se estima que durante toda la jornada de hoy concluyan y la unidad pudiese iniciar arranque durante la próxima madrugada o la mañana del lunes.

Interrogado sobre la potencia que pueda entregar la central térmica yumurina, el especialista afirmó que podría generar 190 megavatios y elogió la constancia y dedicación de los efectivos de la brigada central de reparaciones y de los trabajadores de la empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas de La Habana, Cienfuegos y Matanzas.