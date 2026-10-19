Barcelona golea al Betis y firma un arranque histórico en LaLiga

El FC Barcelona volvió a demostrar su poder ofensivo con una goleada de 5-2 ante el Real Betis, en su visita al estadio de La Cartuja.

El conjunto azulgrana firmó otra actuación destacada y mantuvo su paso perfecto en el campeonato liguero. Con este resultado el equipo catalán alcanzó una hazaña histórica: nueve victorias en sus primeros nueve partidos de la temporada.

El arranque del Barcelona también destaca por su eficacia frente al arco rival, con 39 goles anotados en esos nueve encuentros, la capacidad para generar ocasiones y convertirlas en goles ha sido una de las principales fortalezas del equipo que continúa sumando triunfos y consolidando su buen momento en LaLiga.

Lamine Yamal volvió a acaparar los reflectores con una acción que levantó al público de sus asientos.

El extremo derecho marcó un espectacular gol desde el borde del área, con un disparo colocado ante el que el guardameta del Betis no pudo reaccionar. La ejecución sorprendió tanto a sus compañeros como a los aficionados presentes en el estadio.

Con otra victoria contundente el Barcelona refuerza su candidatura en la lucha por el título y confirma su capacidad para marcar diferencias en ataque.

El equipo azulgrana mantiene una dinámica ganadora y suma argumentos para ilusionar a sus seguidores.