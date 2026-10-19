Priorizan abasto de agua y atención a personas vulnerables ante compleja situación electroenergética

En medio de la compleja situación electroenergética que enfrenta Matanzas por la salida de servicio de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la provincia prioriza los sistemas de abasto de agua y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Durante una reunión de trabajo se informó que existen circuitos eléctricos con interrupciones superiores a las 50 horas, un panorama que, según lo previsto, debe mejorar luego de este fin de semana.

Ante las afectaciones, las autoridades provinciales insistieron en la necesidad de acercar los servicios a las comunidades, con alternativas como la distribución de agua en pipas en los territorios donde las interrupciones eléctricas comprometen el suministro. También se evaluó la situación de la planta potabilizadora de Cayo Ramona, en la Ciénaga de Zapata, que presenta roturas.

Otro de los asuntos analizados fue la entrega de la canasta básica a las personas de mayor vulnerabilidad.

Entre ellas figuran las atendidas por la asistencia social, las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 que viven solos; las embarazadas; los niños de cero a cinco años; los menores con enfermedades crónicas u oncológicas; y los niños con problemas de bajo peso o talla.

También reciben atención las personas con ingresos per cápita inferiores a cuatro mil pesos, y las madres jefas de núcleo con tres o más hijos menores de 17 años.

Durante el encuentro se analizaron, además, las solicitudes recibidas mediante la plataforma Soberanía. Según los datos recogidos, se habían atendido 13 casos y se señaló la necesidad de resolver las situaciones correspondientes en un plazo inferior a 72 horas.

En medio de las limitaciones del sistema electroenergético, garantizar el acceso al agua, la distribución de alimentos y la protección de quienes más lo necesitan constituye una prioridad para los territorios matanceros.