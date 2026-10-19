Encuentro de realizadores Barquito de papel celebra fundación de TV Yumurí

El 17.º Encuentro de Realizadores «Barquito de Papel» reunió en la Casa Social de la UNEAC en Matanzas, a un numeroso auditorio, interesado por reconocer la labor del Telecentro TV Yumurí, a través de María Elena Bayón, primera directora del importante medio de comunicación yumurino.

Organizado y conducido por la primera actriz, Fara Madrigal junto a Margarita Oliva, de la Asociación de Cine, Radio y Televisión, el evento permitió apreciar la continuidad artística del Telecentro con la proyección del primer corto audiovisual de ficción, de Karel Ricardo Roque y Leodán Fleitas.

Se contó con la actuación del grupo Donaire y con la muestra de la exposición «Barquitos al agua», con obras elaboradas por las niñas y los niños del taller del diseñador Jesús Cabrera.

En el segmento dedicado a María Elena Bayón, también periodista, escritora y realizadora de programas televisivos y radiales, se disfrutó de un audiovisual, en el cual personalidades de la cultura matancera expresaron su opinión sobre la impronta de la intelectual y fundadora de TV Yumurí, a principios del nuevo milenio.

Entonces inició este canal matancero en el país, con un colectivo integrado por 60 entusiastas creadores y una nueva forma de dirección estructural y productiva.

Ello fue posible con la inserción de una parrilla de más de 15 programas habituales de televisión desde un pequeño estudio y con la experiencia de los periodistas Nelson Barrera, Ana Valdés y Aurora López; programas transmitidos por la TV nacional, ganadores de premios nacionales e internacionales, entre estos, «Barquito de papel», dirigido por Jesús del Castillo y «Quédate conmigo», por Yudarys Berland.

La miembro de la UNEAC desde hace más de 30 años, destacó los esfuerzos de continuidad de TV Yumurí hasta el presente y lo significativo de su aceptación por el pueblo, al ser capaz de mostrar en vídeos la realidad, así como lo grandioso y culto del pueblo matancero en todas sus facetas.

Fara pidió entonces unos minutos para entregar reconocimientos a la creadora, que llegó con una de sus décimas y la interpretación del cuento «La almohada azul», de la autoría de la invitada.

El agasajo continuó con el artesano Luis Octavio Hernández, el museo Palacio de Junco, ARTEX, la UNEAC, el Centro provincial del Libro y la Literatura y del Centro de Promoción Literaria «José Jacinto Milanés» y el actual director del Telecentro, Ángel Tápanes.

Uno especial fue el de ediciones Vigía, a cargo de su directora Agustina Ponce, consistente en un plaquette, edición única de la diseñadora Marialba Ríos, con el poema «Amanece el San Juan», original de la Bayón.

Presentes en el evento, la primera actriz Miriam Muñoz, Premio Nacional de Teatro, Osbel Marrero, director provincial de Cultura junto a familiares, amigos, poetas y artistas, más la presencia de fundadores y trabajadores actuales del Telecentro.

La anfitriona convidó entonces a los asistentes del 17.º Encuentro de Realizadores, al tradicional lanzamiento de barquitos de papel al río San Juan, donde se leyó un mensaje del Premio Nacional de Teatro, René Fernández, y actuó el grupo Atenas Brass Ensamble.

A seguidas se dirigieron a la galería Mederos, donde el destacado artista también obsequió con una de sus obras a la agasajada. Allí, se enfatizó el apoyo del pintor a las producciones de programas como «Soy feliz» y «Barquito de papel», creados por Jesús del Castillo, a lo largo de muchos años.