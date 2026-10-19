Sembrar vocaciones para cosechar futuro

Cuba necesita jóvenes que elijan con convicción el magisterio y las ciencias exactas. Esa decisión comienza en la escuela, con una orientación vocacional sólida y bien planificada.

Las escuelas pedagógicas y los Institutos Vocacionales de Ciencias Exactas ocupan un lugar clave en esa tarea. Allí se define el rumbo de miles de adolescentes y se crean los cimientos para el desarrollo futuro de nuestra sociedad.

Ser maestro no es un empleo cualquiera, es una misión con efecto multiplicador. Un buen docente deja huella en cientos de alumnos a lo largo de su carrera.

Las matemáticas, la física y la química sostienen el progreso tecnológico, sin esas bases ningún país avanza en energía, salud, industria o producción de alimentos.

Orientar a tiempo resulta decisivo, un joven con verdadera inclinación estudia con gusto, persevera ante las dificultades y alcanza mejores resultados. Quien elige por presión o por azar suele abandonar el camino.

La orientación exige acciones concretas como las visitas a centros de trabajo, los encuentros con profesionales destacados y las prácticas en laboratorios y aulas acercan cada carrera al estudiante. El ejemplo de un buen profesor convence más que cualquier discurso.

Los propios institutos también tienen una responsabilidad, sus claustros deben despertar la curiosidad, premiar el esfuerzo y mostrar que el conocimiento abre puertas. Un laboratorio activo y una clase amena valen más que mil consignas.

La familia también cuenta. Muchos padres desconocen las oportunidades del magisterio y de las ciencias. Informarlos amplía el horizonte de sus hijos.

Contar historias de maestros y científicos cubanos inspira a los más jóvenes y devuelve prestigio a estas profesiones.

El reconocimiento social completa el círculo, un docente respetado y valorado en su comunidad se convierte en ejemplo. Los muchachos quieren parecerse a quienes admiran.

El país necesita profesores en todos los niveles de enseñanza. Cada graduado comprometido ayuda a cubrir esa necesidad, cada estudiante atraído por la ciencia fortalece la capacidad de innovar.

Apostar por estas escuelas equivale a apostar por el desarrollo y la soberanía nacional. Hoy se preparan los maestros de las próximas generaciones. Mañana, sus alumnos dirigirán aulas, laboratorios y fábricas.

El momento de sembrar es ahora. Matanzas necesita formar sus maestros y científicos. ¡Qué así sea!