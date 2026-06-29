Asamblea refuerza compromiso legal

La Asamblea Municipal del Poder Popular de Jovellanos reafirmó su compromiso con el orden y la legalidad durante la XXXVI Sesión Ordinaria, donde se analizó el Plan de prevención y enfrentamiento al delito, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y la corrupción. La dirección del órgano legislativo reconoció el esfuerzo y la entrega de las entidades y organismos encargados de mantener la disciplina en los diferentes ámbitos de la sociedad.

El debate, que inició con un minuto de silencio en homenaje al fundador de los Órganos del Poder Popular, Ernesto Ramos Hernández, contó con la presencia de delegados, invitados y principales autoridades del municipio y la provincia. Durante el encuentro, se coincidió en la importancia de mantener la vigilancia comunitaria y promover la participación ciudadana como ejes fundamentales para el trabajo preventivo. El debate, que inició con un minuto de silencio en homenaje al fundador de los Órganos del Poder Popular, Ernesto Ramos Hernández, contó con la presencia de delegados, invitados y principales autoridades del municipio y la provincia. Durante el encuentro, se coincidió en la importancia de mantener la vigilancia comunitaria y promover la participación ciudadana como ejes fundamentales para el trabajo preventivo.

Las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia recibieron un reconocimiento público por su papel esencial en la protección de los valores sociales, la defensa de la tranquilidad ciudadana y el fortalecimiento de la disciplina. Este respaldo oficial subraya la necesidad de una cooperación estrecha entre las autoridades y la comunidad para consolidar un entorno más seguro, justo y transparente. Las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia recibieron un reconocimiento público por su papel esencial en la protección de los valores sociales, la defensa de la tranquilidad ciudadana y el fortalecimiento de la disciplina. Este respaldo oficial subraya la necesidad de una cooperación estrecha entre las autoridades y la comunidad para consolidar un entorno más seguro, justo y transparente.

Con esta sesión, se envió un mensaje claro sobre la prioridad que representa la lucha contra las ilegalidades y la corrupción. Las autoridades locales insistieron en que solo con la participación activa de todos los ciudadanos se podrá avanzar hacia una sociedad más organizada y responsable, reafirmando así el rumbo trazado para el territorio.