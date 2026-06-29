«El Fortín» de la Calle del Medio acoge taller infantil

La realización de talleres de distintas modalidades comprende una de las iniciativas más prometedoras para este verano en la ciudad de Matanzas, con la sumatoria de la editorial El Fortín, ubicada en calle del Medio.

Esta actividad cultural, convocada por la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de la provincia, provee un espacio para que los infantes conozcan desde temprana edad el sinfín de herramientas que ofrece el arte.

María del Rosario García, miembro de dicha institución y quien pertenece además al Fondo de Bienes Culturales del territorio, participó en esta propuesta como una de las profesoras invitadas para impartir cursos, en cuyo caso particular enseñó sobre la creación con base en fibras naturales.

Durante su didáctica intervención, mencionó materiales como la palma jata, la yagua, la malagueta y el guano, los cuales utiliza con frecuencia para la confección de carteras y adornos para objetos.

“Incursioné en la fibra y me destaco en su empleo debido a que siempre me interesó, ello proviene de una tradición familiar”, explicó la artesana matancera.

La artista oriunda del poblado de San Miguel de los Baños, profundizó en los pasos a seguir para el proceso de secado de la cepa de plátano así como en la elaboración de trenzas y telares a partir del mismo.

Acerca de los niños que asistieron al taller, expresó admiración por su espíritu carismático y sus ánimos de aprender, acompañados de sus progenitores desarrollaron al pie de la letra cada indicación de los expertos.

Así como su colega, Denis Reyes, también perteneciente a los medios involucrados, se comprometió en esta jornada a compartir sus conocimientos y esta vez con pinceladas del trabajo con barro.

El joven ceramista señaló que de tal material pueden nacer diferentes tipos de piezas, en especial de uso doméstico por la nobleza de su origen.

Precisamente relacionado con las propiedades del barro, comentó que se trata de una tierra que está en lugares específicos como ríos y otros yacimientos especiales.

Entre las principales técnicas de modelado para obtener mejores resultados con este material, se destacan las planchetas, los pellizcos y los churros.

Mediante el transcurso de su clase, diseñó desde estructuras de animales más complejas como los elefantes hasta otras más sencillas como las jicoteas.

La matrícula de aficionados, con una planificación de diez cupos, sobrepasó la capacidad inicial por la curiosidad de otros pequeños de casa que visitaron el local.

En dependencia de la acogida de este primer taller gratuito, existen posibilidades de próximas sesiones de aprendizaje creativo con otras especialidades y nuevos instructores.