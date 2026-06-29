Inauguran en Matanzas jornadas de «Verano con mi gente»

El parque de La Libertad fue el escenario inaugural de las tradicionales jornadas culturales-recreativas del verano en Matanzas. Cientos de niños, jóvenes y muchos padres se reunieron para disfrutar de las opciones que caracterizaron la cita estival.

Al arribar el Pasacalle, que salió desde La Vigía, integrado por el proyecto infantil Maravillas de la Infancia, todos estaban bailando alrededor de los muñecones y de la conga de Los Cuatro del Solar.

Presenciaron la inauguración Mario Sabines primer secretario del Partido en la provincia, la gobernadora Marieta Poey y dirigentes del PCC municipal, de la UJC y Cultura.

Los niños danzaron y cantaron, se admiró a los finalistas del Festival Duendecillos de los Puentes y a los payasos del circo La Rueda, quienes hicieron reír a los asistentes.

Primaron las iniciativas deportivas: juegos, competencias y exhibición del karate juvenil, más el fruto artístico de los instructores de Arte de la Brigada José Martí. Primaron las iniciativas deportivas: juegos, competencias y exhibición del karate juvenil, más el fruto artístico de los instructores de Arte de la Brigada José Martí.

Cercano al parque se realizó «La calle de los títeres», frente a Teatro Papalote, en festejos por su aniversario 64.

Entre las acciones principales destacaron la actuación de Teatro Tuyo, en la Sala Pepe Camejo, los guateques campesinos en el consejo popular de Pueblo Nuevo , las actividades del Centro Cultural Abraham Lincoln y del Guanima en La Playa, junto a El Bolerazo con Alfonsito Llorens y sus invitados, en la Sala de Conciertos José White.

Por la tarde también sobresalió el concierto de la Camerata José White en la Ermita de Monserrate y la simultánea de Ruedas de Casino «Retomando el Son» en el parque de la Libertad.

Como cierre de este inicio del verano aconteció en la noche la actuación de la Orquesta D’ Nuevo Son, en el Callejón de las Tradiciones, en Pueblo Nuevo.