29 de junio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Inauguran en Matanzas jornadas de «Verano con mi gente»

29 de junio de 2026 María Elena Bayón Mayor
El parque de La Libertad fue el escenario inaugural de las tradicionales jornadas culturales-recreativas del verano en Matanzas.  Cientos de niños, jóvenes y muchos padres se reunieron para disfrutar de las opciones  que caracterizaron la cita estival.
Al arribar el  Pasacalle, que salió desde La Vigía,  integrado por el proyecto infantil  Maravillas de la Infancia,  todos estaban bailando alrededor  de los muñecones y de la conga de Los Cuatro del Solar.
Presenciaron la inauguración Mario Sabines primer secretario del Partido en la provincia, la gobernadora Marieta Poey y dirigentes del PCC municipal, de la UJC y Cultura.
Los niños danzaron y cantaron, se admiró a los finalistas del Festival Duendecillos de los Puentes y a los payasos del circo La Rueda, quienes hicieron reír a los asistentes.
 Primaron las iniciativas deportivas: juegos, competencias y exhibición del karate juvenil,  más el fruto artístico de los instructores de Arte de la Brigada José Martí.
Cercano al parque se realizó  «La calle de los títeres», frente a Teatro Papalote, en festejos por su aniversario  64.
Entre las acciones principales destacaron la actuación de Teatro Tuyo, en la Sala Pepe Camejo, los guateques campesinos en el consejo popular de Pueblo Nuevo , las actividades del Centro Cultural Abraham Lincoln  y del Guanima en La Playa,  junto a El Bolerazo   con Alfonsito Llorens y sus invitados, en la Sala de Conciertos José White.
Por la tarde también sobresalió el concierto de la Camerata José White   en   la  Ermita de Monserrate y  la simultánea de Ruedas de Casino «Retomando el Son» en el parque de la Libertad.
Como cierre de este inicio del verano aconteció en la noche la actuación de la  Orquesta D’ Nuevo Son, en el Callejón de las Tradiciones, en Pueblo Nuevo.

Más entradas

«El Fortín» de la Calle del Medio acoge taller infantil

29 de junio de 2026 Lizt Lauren García Hoyos

Asamblea refuerza compromiso legal

29 de junio de 2026 Yannier Delgado Díaz

Daily Cooper hace historia en Medellín con récord personal y título panamericano

29 de junio de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *