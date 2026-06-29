Matanzas apuesta por la base en competencias escolares

El proyecto de fútbol de Matanzas puso en marcha una estrategia para preparar la participación en la 62 edición de los Juegos Nacionales Escolares, con un amplio programa de competencias municipales, provinciales y festivales comunitarios que se extenderá del 28 de junio al 15 de julio.

Yasmany Hernández Milián, al frente del equipo escolar de Matanzas , explicó que las actividades involucrarán a atletas de las categorías infantiles, escolares, juveniles e incluso jugadores de primera categoría. El propósito es llevar el fútbol a los barrios y ampliar la práctica del deporte con el respaldo de los principales exponentes de la provincia.

Como parte del calendario, Matanzas recibirá entre el 28 de junio y el 1 de julio a un equipo escolar de La Habana, que participará en varios encuentros amistosos para fortalecer el nivel competitivo de los jóvenes futbolistas y enriquecer el intercambio deportivo.

Hernández Milián señaló que, aunque el Campeonato Nacional Escolar no se desarrollará en su formato habitual, el trabajo se trasladó a cada territorio. En ese sentido, destacó que estos eventos representan la principal competencia para muchos niños que aún no integran las áreas de iniciación deportiva y que tendrán la oportunidad de representar a sus barrios y escuelas.

El directivo consideró que la efervescencia generada por la Copa Mundial de la FIFA constituye un incentivo adicional para despertar el interés por el fútbol entre niños y adolescentes, por lo que las actividades buscarán aprovechar ese entusiasmo para incrementar la participación.

Además del componente competitivo, el proyecto permitirá identificar nuevos talentos. Los profesores de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) realizarán un seguimiento a los atletas con mejores condiciones para incorporarlos al proceso de captación de cara al próximo curso escolar y fortalecer así la reserva deportiva del fútbol matancero.