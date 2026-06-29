Daily Cooper hace historia en Medellín con récord personal y título panamericano

La mediofondista cubana Daily Cooper se coronó este domingo campeona de los 800 metros en el Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín 2026, firmando una actuación memorable con tiempo de 1:56.10, nueva marca personal que la consolida como una de las figuras más destacadas del atletismo cubano actual.

La camagüeyana de 24 años deslumbró en la pista del Estadio Alfonso Galvis Duque, donde no solo se colgó la medalla de oro, sino que rebajó en más de dos segundos su anterior tope personal de 1:58.03, conseguido apenas semanas atrás.

El podio lo completaron la estadounidense Meghan Hunter, con crono de 1:58.93, y la canadiense Maeliss Trapeau, que registró 1:59.54, ambas superadas ampliamente por la actuación soberbia de la cubana.

Esta victoria adquiere un valor estratégico mayúsculo, pues le asegura a Cooper su clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en lo que constituye un paso firme en su carrera internacional. La atleta, que horas antes había competido en los 1500 metros,confesó sentir el efecto de la altura de la ciudad colombiana, pero supo sobreponerse para firmar la mejor carrera de su vida.

Con esta medalla de oro, la reducida delegación cubana —compuesta por apenas seis atletas— alcanzó su cuarto título en el certamen, escalando hasta el quinto lugar del medallero por países, encabezado por República Dominicana.

En video, declaración de Cooper:

Tomado de Cubadebate