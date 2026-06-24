ECOMAVI oferta empleo y bienestar

La Empresa de Comunales de Mantenimiento Vial (ECOMAVI) informa a la población sobre la apertura de un proceso de contratación para cubrir plazas de operario reparador de mantenimiento vial en seis municipios de la provincia.

Los interesados en formar parte de esta convocatoria pueden acudir a la sede central de la entidad o establecer comunicación telefónica para recibir asesoramiento sobre los requisitos y pasos a seguir.

Las vacantes se encuentran disponibles en los municipios de Jovellanos, Perico, Colón, Los Arabos, Martí y Cárdenas. El salario base estipulado para estas funciones es de 7,322.00 pesos cubanos, cifra que se complementa con pagos adicionales por resultados, tanto de carácter mensual como trimestral, directamente vinculados al cumplimiento del plan de producción.

Las labores se ejecutarán mediante brigadas integrales, por tramos o especializadas, en función de las necesidades operativas de cada territorio.

Más allá de la prestación del servicio vial, ECOMAVI destaca por su firme compromiso social, materializado en acciones de higienización, embellecimiento de espacios públicos y saneamiento ambiental, lo que incide directamente en la prevención de enfermedades y la calidad de vida comunitaria.

La entidad trabaja activamente en la protección y restitución de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, integrando el desarrollo colectivo como eje transversal de su gestión diaria.

Para formalizar la postulación, los aspirantes deberán presentarse en la oficina de la empresa, ubicada en Avenida seis entre 1ra. y 3ra., Reparto Luisa Jovellanos, o comunicarse al teléfono 45812388.

ECOMAVI ratifica su interés en sumar fuerza laboral comprometida con el progreso vial y el bienestar social, garantizando un entorno de trabajo orientado al beneficio mutuo entre la entidad y las comunidades.