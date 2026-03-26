Fortalecer la prevención desde la educación  

En la Dirección municipal de Educación de Jovellanos se ratifica el compromiso de las escuelas como espacios esenciales para formar valores y proteger a los jóvenes.

La labor pedagógica se orienta a detectar riesgos y prevenir el consumo de sustancias nocivas, con talleres, debates y actividades que involucran a estudiantes y familias.

Profesores y directivos impulsan una cultura de responsabilidad y estilos de vida saludables, en coordinación con el sector de la salud y la comunidad.

Este esfuerzo refuerza la misión de la educación cubana: garantizar un futuro seguro y consciente para las nuevas generaciones.