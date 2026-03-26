5 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Fortalecer la prevención desde la educación  

26 de marzo de 2026 Yannier Delgado Díaz
En la Dirección municipal de Educación de Jovellanos se ratifica el compromiso de las escuelas como espacios esenciales para formar valores y proteger a los jóvenes.
La labor pedagógica se orienta a detectar riesgos y prevenir el consumo de sustancias nocivas, con talleres, debates y actividades que involucran a estudiantes y familias.
Profesores y directivos impulsan una cultura de responsabilidad y estilos de vida saludables, en coordinación con el sector de la salud y la comunidad.
Este esfuerzo refuerza la misión de la educación cubana: garantizar un futuro seguro y consciente para las nuevas generaciones.

Más entradas

8vo. aniversario de la Camerata José White: calidad raigal y renovada

5 de abril de 2026 María Elena Bayón Mayor

Puntualizan directivos de Jovellanos estrategias para garantizar servicios y estabilidad

5 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz

Matanzas: cuando el bloqueo y la indisciplina rompen la ciudad

5 de abril de 2026 Enrique Tirse Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *