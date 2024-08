No todo lo que es bueno es saludable

Uno de los grandes descubrimientos de la humanidad es la Internet. Por ella podemos solucionar algunas de nuestras necesidades, pero cuando se utiliza con desmesura puede hacer daño de todo tipo, con énfasis en niños y adolescentes.

No culpemos solo a los niños y adolescentes por el alto consumo de horas frente a una pantalla, también hay adultos que hacen lo mismo. No me voy a referir a que es lo que consumen, sino a otros aspectos, bien detallados en una publicación científica de Rusia Today.

Una investigación desarrollada por un grupo de científicos británicos descubrió cómo influye la adicción a Internet en el cerebro de los adolescentes. Los escáneres de resonancia magnética funcional mostraron cambios significativos en el cerebro de los participantes en la investigación.

La indagación revela que la adicción a Internet entre los adolescentes podría conllevar modificaciones en sus cerebros que conduzcan a comportamientos y tendencias adictivas adicionales.

Mi interés es motivar, especialmente a padres y familiares de niños y adolescentes, altos consumidores de Internet, a que regulen el horario y también los sitios visitados. El estudio arrojó resultados que deben ser atendidos para no tener que lamentar males mayores, sólo me detendré en un aspecto: “Este impacto es similar al derivado del consumo de drogas y de la adicción al juego”.

Más información la pueden obtener en la siguiente dirección. https://actualidad.rt.com/actualidad/511922-amenaza-detras-adiccion-internet-adolescentes