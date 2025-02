Donación de leche materna: un acto altruista

Este 10 de febrero el banco de leche materna del Hospital Gineco Obstétrico José Ramón López Tabrane, de Matanzas, cumplió un año de servicio. La doctora Isabel Castro Socorro, jefa de esta sala, comentó los principales desafíos que enfrentan en la instalación.

«Uno de los desafíos fundamentales que tiene el banco es que no se cuente con la cantidad de leche donada, o sea, con la cantidad de donantes suficientes para cubrir a un ciento por ciento el trabajo del mismo. Hay etapas en que hay más nacimientos, menos nacimientos, no siempre contamos con la cantidad suficiente. Entonces para esto se trabaja en conjunto, tanto los ginecólogos como las enfermeras, los neonatólogos, para identificar a la posible madre donante, para estimularla a que done, para convencerla de la importancia de esta leche que va a donar, cuántas vidas va a salvar, cuánto puede aportar a la disminución de la mortalidad infantil.»

Los profesionales que laboran en dicho banco de leche humana brindan capacitación a las recién paridas referente al manejo del neonato, los cambios fisiológicos a los que se enfrentará la madre, cómo extraer y conservar manualmente su leche, además de chequear la capacidad que tienen para producir este importante alimento para los bebés.

El propósito de la instalación se mantiene vigente gracias a las donaciones de las madres. La doctora Castro Socorro se refirió a los requisitos que deben cumplir las donantes.

«Puede tener patologías controladas y usar medicamentos que no contraindican la lactancia materna y pueden ser donantes, pero esta madre debe estar clínicamente bien, tiene que tener complementarios que sean negativos. Tampoco puede haberse transfundido en un periodo de alrededor de seis meses. Desde el punto de vista de sus mamas, no deben estar dañadas, porque a veces por un mal manejo de la lactancia, pues las tienen dañadas.»

La donación de leche materna es un acto altruista que resulta vital para la salud y el bienestar de los bebés más vulnerables.