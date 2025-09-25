25 de septiembre de 2025

Disciplina social y responsabilidad individual claves para reducir riesgos de transmisión de arbovirosis

25 de septiembre de 2025 Redacción Radio26
UNIÓN DE REYES.-Especialistas de la Dirección municipal de Salud en esta localidad matancera alertaron sobre la compleja situación entomoepidemiológica que atraviesa el territorio debido a la presencia de arbovirosis y el notable incremento de síndromes febriles inespecíficos en varios poblados.

El doctor Raidel Sotes Carrera, director general de Salud, señaló que en localidades como Unión de Reyes y Alacranes se registra un alza significativa de casos, también así en Cabezas, Bermeja y Juan Gualberto Gómez se observa un incremento de personas con estos padecimientos.

El directivo explicó que esta batalla no se gana únicamente con acciones de fumigación o la aplicación de abate, sino que requiere un esfuerzo conjunto de toda la comunidad y las instituciones. En ese sentido, insistió en que la disciplina social y la responsabilidad individual son factores claves para reducir los riesgos de transmisión.

Asimismo, Sotes Carrera subrayó la importancia de acudir de inmediato al médico ante los primeros síntomas, no solo para recibir el tratamiento oportuno, sino también para localizar con precisión las zonas donde se concentran los casos y actuar con mayor rapidez en el control epidemiológico.

  • Tomado del perfil de Facebook de Radio Unión

