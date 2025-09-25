Desarrollan Tercer Encuentro de Manicuristas Matanceras

Como una forma de dignificar la labor de las mujeres que se dedican a velar por la belleza y y salud femenina se desarrolló en esta ciudad el Tercer Encuentro de Manicuristas Matanceras, una agrupación que además de aglutinar a estas especialistas, vela por la continua capacitación en las diferentes áreas de la cosmética y la estética.

Durante el certamen las asistentes recibieron conferencias y demostraciones de especialistas en el cuidado y protección del cutis, así como los pasos necesarios para efectuar una buen tratamiento facial.

También se impartió una clase demostrativa sobre el depilado de cejas partiendo de las técnicas novedosas que se emplean en los más avanzados salones de belleza.

Varias profesoras de renombre compartieron sus conocimientos con clases magistrales sobre las técnicas e instrumental necesario para efectuar un correcto tratamiento en el cuidado y arreglo de las manos.

Yissel Peña, al frente de este proyecto, aseguró que “este año hemos tratado de ampliar nuestro horizonte incluyendo otros servicios de belleza, y compartir las últimas novedades de nuestro quehacer”, expresó Yisel Peña, al frente de este proyecto hermoso proyecto.

El encuentro también tuvo carácter competitivo, donde un jurado especializado otorgó premios en varias categorías para determinar el grado de sagacidad y creatividad de las concursantes.

Desde su creación el proyecto Manicuristas Matanceras ha efectuado varias acciones en conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas para atender a personas de la tercera edad y jóvenes con problemas de conducta.

Este proyecto tiene como objetivo además aglutinar a mujeres emprendedoras y ennoblecer la importante actividad que realizan.

Por: Arnaldo Mirabal