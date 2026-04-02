Acopio aclara dudas sobre comercialización de papa

Desde la Empresa de Acopio provincial aclaran dudas de la población relacionadas con la comercialización de papa en los municipios de Colón, Cárdenas y Matanzas.

Reynold Hernández, comercial de esta entidad aseguró a Radio 26 que la venta del tubérculo no posee fecha de vencimiento al tratarse de un producto imperecedero.

La respuesta aclaratoria surge a partir de informaciones brindadas por los propios dependientes de placitas que aseguraban el vencimiento del producto a las 72 horas.

El cuestionamiento no se hizo esperar y varias consumidores se acercaron a la Empresa de Acopio e indagaron con factores de las comunidades para dilucidar el tema.

Como bien informa el directivo Reynold Hernández la venta no presenta fecha de vencimiento a las 72 horas, por lo que los establecimientos designados mantendrán la comercialización en los días posteriores.

Una vez más llama la atención las barreras en la comunicación en ciertos organismos, que además de desinformación crean malestar en la población.

A ello se suma los problemas organizativos en unidades visitadas como la placita del Cocal, en el Consejo Popular Playa.

Allí, a pesar de la numerosa cola, se encontraba un solo dependiente, mientras otra compañera anotaba en la libreta, de modo que se hacía más lento el proceso, algo que se pudo prever al convocar a otro dependiente.

Los consumidores se quejan además de cierta permisibilidad, al no ponerse límites a la cantidad de libretas que puede presentar un consumidor.

En muchas ocasiones constatamos cómo acciones llenas de sacrificio se empañan por la falta de previsión que logre atajar los problemas a tiempo, algo que se pudo evitar con plegables con información oportuna y necesaria en la propia unidad.

Como ejemplo se puede mencionar el precio fijado, aspecto que también suscitó dudas en la población.

El directivo explica que cada consumidor recibirá una libra y media. Si el precio establecido es de 85 pesos la libra, los clientes deberán desembolsar 127 pesos, agregó.