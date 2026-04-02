Aniversario del Sauto y evocación a un actor amigo

Después de escuchar un texto poético inspirado en la ciudad de ríos y puentes, los apasionados asistentes a la Tertulia de la Matanceridad, de este mes de abril, lanzaron un mensaje de paz al mundo en el afán de preservar nuestra identidad nacional y reconocer la inclaudicable solidaridad del pueblo mexicano.

Fue su anfitrión, Leo Ernesto García Ramos, vicepresidente primero de la UNEAC, quien convocó a las personas dignas a defender símbolos patrimoniales de esta ciudad, como el teatro Sauto, Monumento Nacional, próximo a celebrar su aniversario 163 de fundado.

La cita primaveral aconteció en el lobby del coliseo, con la presencia, entre otras personalidades, de José Manuel Espino, presidente del Comité provincial de la Unión de Escritores y Artistas; Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad y la Premio Nacional de Teatro, Miriam Muñoz, quien acudió a esta velada motivada además por el homenaje al actor y dramaturgo, Gilberto Subiaurt, fallecido recientemente.

El espacio fue oportuno para recordar la trayectoria del actor amigo quien desde su creación, fue integrante del grupo Teatro Icarón, dirigido por la primera actriz y con quien compartiera obras antológicas, tanto de la escena cubana como universal; muchas escritas por el admirado artista del teatro y la televisión.

El director de Sauto, Kalec Acosta, dio la bienvenida al selecto auditorio, con la presentación de una bella exposición del relevante fotógrafo Ernesto Cruz y con apoyo de la comunicadora y actriz Loly Oropesa, ofrecieron una panorámica de los eventos que acontecerán en vísperas de la fecha fundacional del teatro, el lunes venidero.

Por su parte, Orozco recordó la ardua tarea de restauración en el 2019, meticulosa, preciosista, realizada por los propios artistas y constructores matanceros, con el apoyo del Gobierno y el PCC del territorio, para lograr restituir en todo su esplendor a uno de los esenciales emblemas de la Atenas de Cuba.

El momento de recordar a Subiaurt llenó de emoción los corazones, cuando la Asociación de Artes Escénicas de la UNEAC junto a La Muñoz rememoraron anécdotas, pasajes de una vida entretejida por el intenso amor al teatro dramático.

También respondieron los presentes al elogio del director de la Casa de la Memoria Escénica, el escritor Ulises Rodríguez Febles, de la gran obra dramatúrgica del autor unionense, nacido en 1958, quien estrenó con premios y alabanzas de la crítica especializada más de 20 obras durante su fecunda existencia; además de su relevante trayectoria en la televisión, con éxitos reconocidos en teleplays y telenovelas.

La música, removedora de sentimientos ante la partida del amigo, llegó en la vibrante voz de Alfonsito Llorens.

Y como es habitual en la tertulia, fueron promovidas próximas acciones de artistas e instituciones del patio.

Asimismo, resultó excelente el encuentro para la congratulación de la UNEAC y por vía de la Asociación de Cine, Radio y Televisión al artista visual y camarógrafo de TV Yumurí, Ricardo Almagro, por su misión profesional en Venezuela.