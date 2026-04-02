Bandera de Honor reconoce a jóvenes de la CTE Antonio Guiteras por su aporte al sistema eléctrico

La Bandera de Honor, el estímulo más alto que otorga el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, se entregó hoy a los jóvenes de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras,

Durante el acto también recibieron el carnet de la organización nuevos integrantes y se reconoció a jóvenes destacados por su participación en actividades vinculadas a la producción y el mantenimiento durante el año 2025.

El pasado 27 de marzo, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, entregó la Bandera a Yorqui Sánchez González, secretario de la UJC en la central, enseña que hoy llega al colectivo como un reconocimiento de alto valor social y moral para la juventud de la termoeléctrica.

En la actividad, Yorqui Sánchez González expresó: “Hoy nos honra recibir esta bandera, la cual refleja el papel desempeñado por nuestros jóvenes en el cumplimiento de las tareas y actividades productivas, de servicio y de mantenimiento, poniendo por delante siempre una gran cuota de sacrificio, entrega y compromiso.”

Asimismo, añadió: “Los jóvenes de Guiteras reafirmamos que no defraudaremos jamás la confianza depositada en nosotros y que sabremos ser continuadores de esta obra, defendiéndola día a día, minuto a minuto.”

En sus palabras, también ratificaron el compromiso de continuar aportando al sector eléctrico con responsabilidad, empeño y abnegación.

Durante el encuentro se denunciaron además los efectos del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba y su impacto en el sistema electroenergético nacional.

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras constituye una de las principales plantas generadoras del país, con un papel decisivo dentro del sistema electroenergético nacional, por lo que el desempeño de su colectivo, y en especial de sus jóvenes, resulta clave para la estabilidad del servicio eléctrico en Cuba.