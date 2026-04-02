7 de abril de 2026

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Festejan el 4 de abril en centros escolares matanceros

2 de abril de 2026 Yovana Baró Álvarez
Con disímiles iniciativas culturales, artísticas, deportivas y recreativas, las instituciones educativas de la Enseñanza primaria en esta occidental provincia  festejaron los aniversarios 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM)  y 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas ( UJC) respectivamente.
Ante el reciente  llamado que realizó la Ministra de Educación en Cuba, Naima Trujillo Barreto, en muchos centros escolares del territorio se profundizó y reiteró el debate;  mediante conversatorios y charlas, del nuevo Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes, cuyo contenido  reafirma y amplía los derechos y deberes de la infancia en el pais.
Como en la Escuela primaria yumurina Francisco Vega Alemán ,  la algarabía infantil se multiplicó en cada centro escolar de Matanzas 
Como es habitual,  en el contexto de los actos y matutinos especiales desarrollados, se entregó  la distinción 4 de Abril a los pioneros más destacados por su integralidad y seleccionados en sus asambleas de Destacamentos, así como fueron agasajados en cada plantel los líderes de la organización y los docentes con loable desempeño, como Guías Base, quienes garantizan el buen funcionamiento de la OPJM .
Entre juegos sanos y creativos,  danzas, música y derroche de alegrías , las escuelas matanceras de manera simultánea , se transformaron este jueves en espacios de celebración colectiva para niñas, niños, educadores y familias con motivo de la gran fiesta de los pioneros y la juventud .
Jornada Pedagógica en saludo al 4 de abril 
Como parte de las actividades planificadas por el sector educacional en el territorio en saludo al 4 de abril , se realizó también  una  Feria de Formación y Orientación Vocacional, celebrada en la Escuela Provincial Pedagógica «René Fraga Moreno» con la participación de niños y adolescentes  que optan o  se preparan para ejercer  la Docencia
A tono con la urgencia que tiene la provincia yumurina  de incentivar en las nuevas generaciones la  vocación hacia  el magisterio, así como enaltecer la labor del maestro,  en algunos  municipios se desarrollaron Festivales de clases, con el protagonismo de estudiantes de las dos  Escuelas Pedagógicas existentes en Matanzas y mediante diversas actividades se intercambiaron saberes  y experiencias sobre el valor de la profesión .

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