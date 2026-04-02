Festejan el 4 de abril en centros escolares matanceros

Con disímiles iniciativas culturales, artísticas, deportivas y recreativas, las instituciones educativas de la Enseñanza primaria en esta occidental provincia festejaron los aniversarios 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas ( UJC) respectivamente.

Ante el reciente llamado que realizó la Ministra de Educación en Cuba, Naima Trujillo Barreto, en muchos centros escolares del territorio se profundizó y reiteró el debate; mediante conversatorios y charlas, del nuevo Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes, cuyo contenido reafirma y amplía los derechos y deberes de la infancia en el pais.

Como en la Escuela primaria yumurina Francisco Vega Alemán , la algarabía infantil se multiplicó en cada centro escolar de Matanzas

Como es habitual, en el contexto de los actos y matutinos especiales desarrollados, se entregó la distinción 4 de Abril a los pioneros más destacados por su integralidad y seleccionados en sus asambleas de Destacamentos, así como fueron agasajados en cada plantel los líderes de la organización y los docentes con loable desempeño, como Guías Base, quienes garantizan el buen funcionamiento de la OPJM .

Entre juegos sanos y creativos, danzas, música y derroche de alegrías , las escuelas matanceras de manera simultánea , se transformaron este jueves en espacios de celebración colectiva para niñas, niños, educadores y familias con motivo de la gran fiesta de los pioneros y la juventud .

Jornada Pedagógica en saludo al 4 de abril

Como parte de las actividades planificadas por el sector educacional en el territorio en saludo al 4 de abril , se realizó también una Feria de Formación y Orientación Vocacional, celebrada en la Escuela Provincial Pedagógica «René Fraga Moreno» con la participación de niños y adolescentes que optan o se preparan para ejercer la Docencia

A tono con la urgencia que tiene la provincia yumurina de incentivar en las nuevas generaciones la vocación hacia el magisterio, así como enaltecer la labor del maestro, en algunos municipios se desarrollaron Festivales de clases, con el protagonismo de estudiantes de las dos Escuelas Pedagógicas existentes en Matanzas y mediante diversas actividades se intercambiaron saberes y experiencias sobre el valor de la profesión .