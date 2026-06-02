Alerta Defensa Civil sobre inicio de temporada ciclónica 2026

La Defensa Civil de Cuba alertó este primero de junio sobre el comienzo oficial de la temporada ciclónica 2026, pronosticada como poco activa, e insistió en que la población no debe confiarse ante el riesgo de un solo evento hidrometeorológico, precisó la institución desde su perfil en la red social Facebook.

El período se extenderá del primero de junio al 30 de noviembre y abarcará el océano Atlántico tropical, el golfo de México y el mar Caribe, zonas donde se forman ciclones tropicales, huracanes y tormentas que pueden impactar directamente al archipiélago.

En los últimos años, fenómenos como intensas lluvias, tormentas locales severas y huracanes de gran intensidad ocasionaron daños en viviendas, infraestructuras y servicios básicos en diversas provincias de Cuba, lo que refuerza la necesidad de mantener actualizados los planes de reducción de riesgos y respuesta inmediata.

Entre las medidas colectivas de seguridad figuran la actualización de la documentación del Consejo de Defensa Nacional para Situaciones de Desastres, la preparación de brigadas de evaluación de daños y necesidades, y la organización de comisiones de protección de la población.

También se enfatiza la importancia de los planes de evacuación, el aseguramiento de recursos vitales y la capacitación comunitaria en prevención, junto a la vigilancia meteorológica y el uso de tecnologías modernas como sistemas de información espacial y drones.

Los últimos fenómenos que afectaron al país incluyen los huracanes Melissa (2025, categoría 5), Erin (2025, categoría 4), Milton (2024, categoría 5), Nine (2024, categoría 3) y Beryl (2024, categoría 4), con impactos en Granma, Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, Pinar del Río y Artemisa.

La Defensa Civil reitera que la prevención de desastres requiere coordinación entre organismos estatales, empresas y organizaciones sociales, con el propósito de reducir vulnerabilidades y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier evento extremo.

ACN