Cultura para todos en Matanzas durante junio

El mes de junio inició en Matanzas con la celebración por el Día Internacional de la Infancia en el Parque de la Libertad y la Casa de Niños sin Amparo Parental. La programación cultural se extenderá durante todo el mes e incluirá actividades de todas las manifestaciones artísticas, anunció Noslén González Sosa, Subdirector provincial de Cultura.

“Llega junio que será un mes de importantes acciones culturales para el disfrute del pueblo matancero. Celebraremos diferentes eventos como la Jornada Bibliotecológica provincial, organizada por la Biblioteca Gener y Del Monte.

“El día 11 entregaremos el premio Vocación de servir, distinción que otorga la filial provincial de la ASCUBI en Matanzas a especialistas de nuestras bibliotecas por su labor destacado en el desarrollo de la bibliotecología en el territorio”.

El 3 de junio la casa social de la UNEAC acogerá la Tertulia de la Matanceridad. En la casona de la calle Milanés se desarrollarán los espacios como La guillotina, La casa de todos, Miércoles de poesía y el Café mezclao.

El 3 y el 4 de junio la Oficina del Conservador de la Ciudad propone el Encuentro Internacional Sonora Matancera: Leyenda y Patrimonio para enaltecer, celebrar y rescatar el patrimonio de la orquesta fundada en Matanzas en 1924. El edificio de la Oficina, otrora edificio de Justicia, la Sala White y el teatro Sauto serán las principales sedes de conferencias, homenajes, exposición de objetos patrimoniales y conciertos dedicados a la orquesta de origen cubano más influyente del siglo XX.

Asimismo, el Fondo Cubano de Bienes Culturales y la Asociación Cubana de Artesanos Artistas se unirán una vez más para celebrar a los padres en su día “con la feria Arte para Papá, del 13 al 19 en la céntrica Calle del Medio, entre Jovellanos y Matanzas, con acciones culturales a cargo de artesanos miembros de la ACAA y el Fondo Cubano de Bienes Culturales”.

Teatro Papalote llegará el 21 de junio a sus 64 años y lo festejará con la presentación de la obra Brizna, del Guiñol de Remedios en la sede de la institución ubicada en la calle Daoiz.

Las artes escénicas proponen también, además de la programación habitual de las salas de teatro, Un invento superfirolítico, el estreno de Teatro de Las Estaciones los días 6, 7 13, 14, 20 y 21. Para el 27 y el 2, la sala Pepe Camejo reserva Umbral, de Teatro Tuyo, mientras que el segundo y tercer fines de semana de junio subirá al escenario del Mirón Cubano Picasso en mi cuerpo, de Novadanza.

De la música resalta la programación de la Sala White con espacios como Cine para niños y para adultos; el de trova, el día 11; el de música campesina, el 12; Conversando con…, el 18 y el de filin, el 25, además del Concierto de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, el 20. Asimismo, la Banda provincial de Conciertos dedicará su retreta, en el portal del Teatro Sauto, a Ernesto Che Guevara y Antonio Maceo, el 14 de junio.

En la provincia se desarrollarán también semanas de la cultura en varios territorios, así como fiestas tradicionales. “Del 23 al 29 la semana será la jornada de la cultura en Jaguey Grande para homenajear y dignificar la labor del movimiento de aficionados los creadores en ese municipio.

“El 23 de junio celebraremos en toda la provincia, principalmente en la ciudad de Matanzas, la tradicional fiesta de San Juan en Pueblo Nuevo y en La Marina, pero también en los consejos populares, en Jovellanos y en Colón para revitalizar esta fiesta del pueblo matancero”.

Del 25 al 28 de junio Matanzas acogerá el Festival Atenas Rock auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz y que celebra este 2026 los 40 años de la AHS. También la rumba tendrá su momento este mes con la celebración, del 27 al 29, de la segunda edición de Minini por siempre “para recordar el legado a la rumba matancera de Francisco Zamora, Minini, en nuestras comunidades e instituciones culturales”.

Cerrará con broche de oro este mes de junio con la entrega del Premio Nacional de Danza a la Maestra Lilian Padrón, el 29, en el teatro Sauto, Monumento Nacional, “un momento de orgullo y de homenaje a la cultura matancera y a la impronta que nos ha dejado y nos deja todos los días Lilian Padrón en el desarrollo de la danza en Matanzas”.

Con motivo del inicio del verano, el sistema de instituciones culturales trabaja en la conformación de un programa sustancioso de acciones desde las comunidades y plazas públicas, afirma Noslén. “La inauguración del verano contará con un rico programa cultural en parques, plazas, en comunidades, en nuestras instituciones culturales. Se está haciendo un diseño para el disfrute de nuestro pueblo desde el 27 de junio”.

La cultura matancera, pese a la agravada crisis que golpea en todos los sentidos la vida de los cubanos, apuesta por mantener propuestas que contribuyan al esparcimiento sano y crecimiento espiritual a los matanceros.