Archivo Histórico Provincial y Guamacaro’s Tour firman convenio

El Archivo Histórico Provincial de Matanzas y el proyecto de desarrollo local Guamacaro’s Tour firmaron un convenio de colaboración que busca integrar el patrimonio documental de la ciudad a las rutas turísticas. La iniciativa marca un paso estratégico para ampliar la oferta cultural en el territorio y fortalecer los vínculos entre instituciones y actores locales.

Judith Rodríguez Reyes, directora de Guamacaro’s Tour, destacó que el acuerdo representa “un gran paso” para el proyecto, al consolidar años de trabajo de conjunto con la institución. Subrayó que el acceso a la información resguardada en el archivo ha sido clave para documentar y diseñar las rutas que hoy promueve la iniciativa, enfocadas en la historia y la identidad matancera.

Rodríguez Reyes insistió en que el archivo no debe concebirse como un espacio de tránsito, sino como un punto de referencia dentro del circuito turístico. En ese sentido, adelantó que el proyecto impulsará acciones para que los visitantes puedan consultar documentos históricos, acceder a mapas fundacionales y obtener réplicas que les permitan una experiencia más cercana al pasado de la ciudad.

El convenio también apuesta por poner en valor los fondos documentales desde una perspectiva vivencial, en la que el público no solo observe, sino interactúe con la historia. La integración del archivo a las rutas de Guamacaro’s Tour amplía los servicios del proyecto y diversifica las opciones culturales disponibles en Matanzas.

Por su parte, Yanet Perdomo Rodríguez, directora del Archivo Histórico Provincial, resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional como motor para socializar el conocimiento. Señaló que la entidad aporta la base documental necesaria para visibilizar tradiciones y oficios que forman parte del legado cultural de la ciudad.