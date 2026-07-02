Autos eléctricos refuerzan el servicio de salud

Diez autos eléctricos llegaron en la tarde de este jueves a la ciudad de Matanzas para incorporarse al servicio de transportación de pacientes que reciben hemodiálisis.

La adquisición de estos vehículos fue posible gracias al Fondo para el Desarrollo y Sostenibilidad del Transporte, un mecanismo financiero creado por el Ministerio del Transporte para respaldar la recuperación y modernización del sector.

Este fondo financia la renovación de la flota pública, la adquisición de piezas de repuesto y el impulso a proyectos de electromovilidad, utilizando los ingresos generados por la política de comercialización de vehículos.

Con la incorporación de estos diez autos eléctricos se fortalecerá el traslado de los pacientes que requieren hemodiálisis, un servicio de alta sensibilidad que demanda estabilidad y puntualidad para garantizar la continuidad de los tratamientos.