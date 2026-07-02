Inicia jornada homenaje a los historiadores en el Palacio de Junco

La Jornada de homenaje al Historiador Cubano y a la fundación de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba se inició en el museo Palacio de Junco, con la exhibición de la muestra Nace la filial de la UNHIC en Matanzas.

En el Palacio de Junco se constituyó la primera célula de la organización por parte de Raúl Ruíz Rodríguez, como presidente y su primer ejecutivo estuvo compuesto por Nérida Morejón Valdés, Osvaldo Álvarez Alfonso, Arnaldo Jiménez de la Cal y Francisco Lancho Aguilera.

La filial la integraron figuras prominentes en el estudio de la historia matancera. Se unieron profesores, científicos, periodistas, interesados en divulgar e investigar los hechos que conforman nuestra identidad.

Asimismo, develó la muestra especial del mes el investigador y museólogo, Dr. Honoris Causa Urbano Martínez Carmenate, Premio Nacional de Historia.

La especialista Josefina Caraballo entregó al Historiador de la Ciudad, Dr. Honoris Causa Ercilio Vento Canosa, un diploma por la entrega de documentos valiosos y su apoyo a la institución, así como le invitó a ofrecer una conferencia magistral que se inspiró en las particularidades de la lucha guerrillera en América Latina, con datos científicos que precisaron los acontecimientos acaecidos en aquella época, a partir de la visión extraordinaria del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz desde la Sierra Maestra y la experiencia del proyecto libertador de Ernesto Che Guevara y su asesinato en Bolivia.

El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Pedro Rizo Martínez, entregó a Ercilio Vento su carné como miembro de la UPEC.

Al intervenir, la jefa del departamento ideológico del Partido provincial, Yanetsy Fuentes López, señaló que la esencia de esta jornada consolida el fomento de la unidad y defensa de nuestra historia. Felicitó a los investigadores como hacedores también de la condición de Destacada de nuestra provincia, mediante su ardua labor en servicio del pueblo.

Entregó reconocimientos al museo provincial, a Ercilio Vento, a Biolexi Ballester Quintana, directora del Museo de los Bomberos, al Centro provincial de Patrimonio Cultural, entre otras personalidades e instituciones.