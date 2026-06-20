Continúan audiencias sanitarias

Jovellanos.- Autoridades de los Ministerios de Salud Pública y Educación constataron excelentes indicadores higiénico-sanitarios en los centros educativos de este municipio, tras las inspecciones realizadas durante las audiencias sanitarias desarrolladas en los últimos días en el territorio matancero.

Los planteles visitados en el Consejo Popular Horacio Rodríguez —Pedro Pablo Rivera Cué, Miguel Torres González y Antonio Guiteras Holmes— evidencian condiciones óptimas en limpieza, desinfección y mantenimiento estructural, lo que garantiza que estos locales, al cumplir funciones públicas con elevados estándares, se conviertan en espacios seguros para la comunidad educativa jovellanense.

Estos requisitos resultan fundamentales para prevenir enfermedades como las arbovirosis —transmitidas por vectores— y las afecciones del tracto digestivo, ambas muy propensas a aparecer en el periodo actual, por lo que las autoridades intensifican la vigilancia epidemiológica y las acciones de control focal en cada institución del municipio.

Las audiencias contaron con la participación activa de trabajadores, familias y vecinos, acompañados por personal de Salud, en un trabajo intersectorial que refuerza la promoción de hábitos saludables y la responsabilidad comunitaria, con miras a proteger la salud de la población jovellanense durante esta etapa del año.