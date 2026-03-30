El valor patrimonial de la orquesta juvenil Swing Cubano

La música cubana es tan sublime y sabrosa que restaura corazones y libera las tristezas. Eso fue lo que los matanceros sintieron este domingo, en los portales de la Oficina del Conservador de Matanzas, con el Concierto Homenaje, dedicado al «Bárbaro del Ritmo», Benny Moré, a cargo de la orquesta juvenil Swing Cubano.

Bajo la dirección del maestro Bruno Villalonga, la orquesta se unió esta vez a los reconocidos cantantes Julita Osorio García, Reynaldo Montalvo, Daniel Pichardo y Reynaldo Fabián. Con el propio trío vocal de la orquesta, integrado por Andy Casanova, Marialina Soler y Jany Mora, de notable calidad y promisorio futuro, contagiaron su ritmo los bailadores Ashley Milagro Montalvo Hernández y Reynaldo Cardoso. Este último caracterizó en su actuación la figura del lajero.

La Orquesta Juvenil Swing cubano se creó en octubre del 2013, por el maestro Villalonga, con la asistencia de su hija Meylín, profesora de la Escuela Vocacional de Arte yumurina. La integran estudiantes de los niveles elemental y medio de diferentes centros de enseñanza de Matanzas y La Habana quienes, con formato de jazz band, rescatan géneros de la música cubana, como expresara el máster Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad, en entrevista para este medio.

«Es importante que la música popular cubana se difunda de esta manera, con la orquesta original, con los instrumentos en vivo, hecho significativo para la ciudad. Promocionamos esta orquesta desde hace muchos años, cuando surgió y la seguimos apoyando ahora que es reconocida, a escala nacional. Jóvenes que han crecido, que se han formado en esta agrupación tan matancera, bajo la certera batuta del maestro Bruno Villalonga, consolidan nuestros valores patrimoniales y son un orgullo para esta ciudad.»

Más de treinta piezas del repertorio de Benny Moré fueron interpretadas ante un entusiasta público, que mostró su veneración por ese emblema de la cultura nacional.