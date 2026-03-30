Desarrollan jornada dedicada a la salud bucal en Cárdenas

Cárdenas-. Bajo el lema «Una boca feliz es … una vida feliz¨, se desarrolló en Cárdenas la campaña municipal dedicada a la Salud Bucal.

A propósito de la conmemoración tuvieron lugar actividades educativas en centros escolares, hogares maternos y de ancianos, además de algunos barrio -debate en la comunidad.

De igual manera se efectuaron acciones con el Círculo de Interés de Estomatología que se prepara en el Palacio de Pioneros de la localidad, unido a matutinos especiales y mensajes que tratan el tema.

La campaña dirigida a la salud bucal tiene lugar de manera bianual y cada edición se centra en un tema específico relacionado con los avances referidos a la salud mundial.

Durante el desarrollo de dicha jornada, especialistas del tema llamaron a crear conciencia sobre los efectos que genera una mala salud bucal, la que puede afectar negativamente la calidad de vida.

De manera particular, se destacó la importancia de una boca sana para el bienestar mental, con énfasis rn su aporte a la felicidad general, porque la boca, el cuerpo y la mente, están interconectados y cuidar los dientes y las encías puede mejorar significativamente el bienestar general.

Tomada de Radio Ciudad Bandera