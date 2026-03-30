Resaltó en Matanzas progreso de montaje de planta de biometano

El progreso en el montaje de una planta de biometano en el municipio de Martí, resaltó durante la semana recién concluida en la provincia de Matanzas en tanto la obra ya en fase final de habilitación para la puesta en marcha, condicionará beneficios medioambientales y sociales.

Esperamos que para el 19 de abril ya puedan circular los cinco ómnibus que abastecidos con biocombustible permitirán ofrecer servicio de transporte urbano en el municipio, y conectarlo además con Cárdenas y Matanzas, explicó Sobeida María Reyes Martínez, directora de Desarrollo de Martí.

Financiado por la Unión Europea e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, este proyecto tiene como rector al Ministerio de Economía y Planificación y nosotros como municipio lo coordinamos en el territorio, precisó la directora de Desarrollo de Martí.

Se conoció además en la semana que fortalecer la conciencia, el activismo ambiental y gestar espacios para la formación de adolescentes y jóvenes constituyen propósitos de la Jornada Madre Agua-Madre Tierra, prevista desde el 22 de marzo último hasta el 22 de abril venidero.

Coordinada por la Red de Educadores Populares Libélulas de Matanzas, con la complicidad de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas (OCCM), personas de buena voluntad articularán fortalezas, y con el liderazgo de adolescentes y jóvenes accionarán en beneficio de la cultura de participación.

Reafirmar el compromiso de los jóvenes cubanos de defender las conquistas de la Revolución y ratificar sentimientos de amor a la Patria, procuró el Bastión Estudiantil Universitario en Matanzas el viernes último.

Al ejercicio, constatado por las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, así como también por jefatura de la Región Militar Matanzas y el Ejército Central, asistieron además especialistas en Defensa Civil y miembros del Grupo Científico Estudiantil de la UM «Gestión Integral de Riesgos de Desastres».

Al cierre de la semana conmovió al territorio el fallecimiento de Gilberto Subiaurt, actor, narrador y dramaturgo cubano natal del municipio Unión de Reyes, y abundan en redes sociales digitales los mensajes de reconocimiento a su obra, su impacto en las nuevas generaciones y su voluntad de superación.

Familiares, colegas, amigos y admiradores podrán acudir este lunes 30, en el horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, a la Casa Social de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en esta ciudad, donde se encontrarán las cenizas de Subiaurt para ofrecerle un último adiós al consagrado artista.

Tomado de la ACN