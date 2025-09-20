20 de septiembre de 2025

Entregan a trabajadores Premios Mérito Gaviota

20 de septiembre de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán
Más de 3 mil representantes de cadenas hoteleras, turoperadores, líneas aéreas, agentes de viajes y profesionales del sector turístico de 45 países animan Destinos Gaviota, que tiene por sede Cayo Santa María y concluye este 20 de septiembre

Hombres y mujeres de instalaciones turísticas recibieron el Premio Mérito Gaviota, instituido para  honrar y distinguir a aquellos trabajadores cuyo “desempeño sobresaliente y contribución invaluable han marcado la diferencia en la satisfacción de los clientes y en el éxito de la empresa.” 

Por primera vez la ceremonia de entrega tuvo lugar en el contexto de la Bolsa Destinos Gaviota 2025 y marcó un “momento especial dedicado exclusivamente a reconocer a los protagonistas de la industria de ocio en este grupo hotelero.

“Su trabajo inspira y construye el camino hacia el futuro. 

A todos los galardonados: ¡Felicitaciones! Este premio es un merecido tributo a su excelencia y compromiso”, publicó Gaviota en su página oficial.

Con la creación del Premio Mérito Gaviota, esta organización refrenda el valor del reconocimiento laboral y su  poder para impactar en muchos aspectos, incluido el compromiso de los empleados, la productividad y la retención del talento.

Que se haya escogido la reunión profesional más relevante de esta cadena para su entrega, habla muy en positivo de la estima a quienes cotidianamente prestan servicios en hoteles e instalaciones extrahoteleras, por el bien de un sector del que mucho espera aún la economía cubana.

Tal y como ha trascendido, más de 3 mil representantes de cadenas hoteleras, turoperadores, líneas aéreas, agentes de viajes y profesionales del sector turístico de 45 países animan Destinos Gaviota, que tiene por sede Cayo Santa María y concluye este 20 de septiembre.

  • Fotos: Tomadas de la web oficial de Gaviota.

