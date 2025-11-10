Galápagos revive un coral que se creía extinto

Una expedición científica ha redescubierto más de doscientas colonias vivas de un coral que se consideraba extinto desde hace más de cuatro décadas.

El hallazgo tuvo lugar en una zona remota del archipiélago de Galápagos, y ha sido confirmado por especialistas del Instituto Nacional de Biodiversidad Marina.

La especie, cuyo nombre aún se mantiene bajo revisión taxonómica, presenta características de adaptación a condiciones extremas de salinidad y temperatura, lo que ha despertado el interés de biólogos marinos de varios países.

Según declaraciones de la doctora Ana María Torres, líder del equipo de investigación, el coral muestra signos de regeneración natural sin intervención humana, lo que podría abrir nuevas líneas de estudio sobre resiliencia ecológica.

Este descubrimiento reafirma la importancia de las islas Galápagos como uno de los principales laboratorios naturales del planeta. Su biodiversidad única, su aislamiento geográfico y la presencia de ecosistemas frágiles convierten al archipiélago en un punto clave para la investigación científica y la conservación ambiental.

Las autoridades locales han anunciado que se reforzarán las medidas de protección en la zona del hallazgo, mientras se evalúa el impacto potencial de este coral en el equilibrio marino. Por su parte, organismos internacionales han felicitado al equipo ecuatoriano por el aporte a la ciencia global.

Desde Galápagos, la vida vuelve a sorprender. Y lo hace en silencio, bajo el agua, donde aún quedan secretos por descubrir.