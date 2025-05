Iberostar Selection Varadero entre los mejores del Caribe

El hotel Iberostar Selection Varadero recibió la buena nueva de figurar en el ranking de los mejores del Caribe, luego de ser reconocido en los prestigiosos Travelers' Choice Best of the Best (Lo mejor de lo mejor) Awards 2025 de Tripadvisor, la web de viaje más grande del mundo.