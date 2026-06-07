Realizan Jornada Científica en Hospital Mario Muñoz Monroy de Colón (+Fotos)

Colón-. El hospital general “Doctor Mario Muñoz Monroy” del territorio realizó su jornada científica dedicada a la medicina y la enfermería.

La actividad concibió la impartición de clases magistrales y la evaluación de 28 trabajos a cargo de un tribunal integrado por profesionales de diferentes especialidades y la participación de profesores.

En entrevista con el Doctor Antonio Luis Boffiil Falcón, profesor Asistente y Metodólogo de Pregrado de Medicina Interna explicó la realización todos los años del evento con la presentación de trabajos denominados casos interesantes que no se ven de forma frecuente.

Los temas abordados se caracterizan por el rigor y la investigación científica. Ello contribuye al proceso formativo de los estudiantes al participar junto a sus tutores lo que resalta el valor de la medicina comunitaria en los centros de salud y permiten que alumnos y profesores estén actualizados en la actividad científica en todos los problemas de salud.

El fórum de ciencia y técnica del centro hospitalario también sesionó unido a esta jornada con la presentación de ponencias relacionadas con las potencialidades del ungüento medicinal natural como tratamiento alternativo para la mejora del cuadro de salud municipal y su eficacia en la recuperación de lesiones traumáticas por accidente en el pie diabético.

Otras ponencias abordaron temas como el método clínico en los exámenes prácticos de los residentes de medicina familiar, la adaptación articulada para los fijadores externos tipo RALCA, las acciones educativas para la prevención de úlceras por presión intrahospitalaria en los servicios de atención al grave en el hospital y Proyecto Payasos Terapéuticos en el hospital de Colón 2024-2026, todas desarrolladas por colectivos de autores.

Las propuestas de profesionales y estudiantes resultan novedosas y aportan a la práctica médica ante las limitaciones de medios e insumos.

En la clausura del evento premiaron los trabajos destacados y relevantes, reconocieron a todos los trabajadores por el apoyo y de manera especial al Departamento de Subdirección Docente.

Tomado de Radio Llanura de Colón (Por: Iris Quintero Zulueta)