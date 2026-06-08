Trasciende en Matanzas legado de la Sonora Matancera

Durante la segunda y última jornada del Encuentro Internacional Sonora Matancera: leyenda, cultura y patrimonio, se desarrolló el evento teórico en el teatro de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas (OCCM), con intervenciones de especialistas de México, Colombia y Cuba.

Juan Francisco González, investigador y especialista de la OCCM, tuvo a su cargo la ponencia Panorama histórico de la Sonora Matancera y su legado. Sistematizó los principales hitos del conjunto desde su aparición, en 1924, su desarrolla e influencia en la música cubana. Remarcó, igualmente, los aportes de Matanzas en la evolución del son.

A este tema se refirió la profesora, musicóloga e investigadora María Victoria Oliver cuando profundizó en las transformaciones que imprimieron los músicos del patio al son con “una estructura organológica que logró un timbre diferente”.

De manera virtual, Juan Carlos Álvarez Echeverri, coleccionista, ofreció un acercamiento a Los compositores matanceros en la Sonora Matancera, entre ellos Miguel Failde, Arsenio Rodríguez, Aniceto Díaz, Dámaso Pérez Prado, Frank Domínguez y José Claro Fumero. «En total, afirmó, grabaron 98 composiciones de autores matanceros».

Acerca de la presencia de la agrupación en México ahondó Arturo Yáñez, Ingeniero en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coleccionista de Música Antillana desde 1988 y miembro del Club Corporación Sonora Matancera de Antioquía entre 1999 y 2013, quien explicó la evolución de esta formación musical en la nación azteca, al tiempo que valoró que “es obligación nuestra proteger la música de nuestros abuelos para legársela a las generaciones nuevas”.

También virtualmente, Luz Patricia Vargas, miembro de la Junta Directiva de la Corporación Cultural Sonora Matancera en Medellín, referenció la trascendental presencia de mujeres como Myrta Silva, Celia Cruz, Toña la Negra y las Hermanas Lago dentro del considerado por muchos especialistas el conjunto musical de origen cubano más influyente del siglo XX.

Completaron el programa la presentación de El vestuario y la elegancia en la agrupación, a cargo de la subdirectora de Patrimonio y Cultura en la Oficina del Conservador, acompañado de un desfile de Planeta Moda Cuba y la firma del Convenio de Colaboración entre la Oficina del Conservador y la Corporación Cultural Sonora Matancera.

Además tuvo lugar el lanzamiento de la convocatoria para la segunda edición del Encuentro, en 2028, la presentación del Ron Añejo Especial, Edición Limitada Sonora Universal, como cortesía la Ronera Local Yucayo, y un concierto de la Sonora Lira Matancera, heredera y defensora del legado de la Sonora Matancera.

Este evento se consolida como uno de los resultados de Proyecto Zonas Creativas: apoyo a emprendimientos culturales y creativos a través de la valorización del patrimonio histórico en función del desarrollo territorial de la Habana y Matanzas, financiado por la por la Cooperación Italiana.

El Encuentro Internacional Sonora Matancera: leyenda, cultura y patrimonio tiene como objetivo rescatar el patrimonio musical y apuesta por develar el legado de una agrupación que trascendió las fronteras nacionales para convertirse en un ícono de América Latina.