Impulsan saneamiento y embellecimiento en Jovellanos (+fotos)

Vecinos y directivos del municipio de Jovellanos, impulsados por el movimiento Mi Barrio por la Patria, desarrollan jornadas de embellecimiento y saneamiento en los consejos populares del territorio.

Estas acciones responden al llamado nacional de combatir los vectores del mosquito, protegiendo la salud de la población y mejorando la calidad de vida en cada comunidad.

El esfuerzo colectivo se convierte en una muestra viva de participación ciudadana, donde la unión de gobierno y pueblo se refleja en la práctica diaria.

La iniciativa fortalece la disciplina social y la responsabilidad compartida frente a los retos sanitarios y ambientales que enfrenta el municipio.

Al mismo tiempo, estas labores comunitarias reafirman la defensa de los valores patrios y revolucionarios, demostrando que desde cada calle y cada hogar se construye la unidad necesaria para sostener la obra de la Revolución.

La solidaridad y el compromiso se convierten en motores de transformación social.

Con la participación activa de todos, Jovellanos ratifica que el futuro de la Patria también se edifica desde los barrios, donde el trabajo conjunto entre vecinos y directivos garantiza entornos más saludables, seguros y dignos para las familias.