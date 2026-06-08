Yurisbel Gracial con destacada campaña en el béisbol mexicano 

El pelotero matancero Yurisbel Gracial, quien en la actualidad está contratado en la Liga Mexicana de Béisbol con los Conspiradores de Querétaro, vive un excelente momento en la pelota azteca.

El Boeing 47, como le apodan al fornido jugador, resultó elegido como jardinero derecho del equipo ideal de la semana de la lid mexicana.

Gracial, quien vive su tercera campaña en México, en 38 juegos en la actual contienda, batea para .327, producto de 48 indiscutibles en 147 veces al bate.

El campeón de la Serie Nacional cubana con los Cocodrilos de Matanzas ostenta entre sus métricas ocho dobles, un triple, doce cuadrangulares y cuarenta empujadas.

A sus 40 años, Yurisbel Gracial continúa demostrando su valía en el béisbol foráneo y poniendo en alto la calidad de los peloteros matanceros.