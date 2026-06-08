Frutos matanceros de encadenamientos productivos (+fotos)

Dondequiera exista una evidencia de encadenamiento productivo habrá que aplaudirla, por el significado mismo de apostar por esta alternativa y, sobre todo, por hacerlo en este complejísimo tiempo para el país, víctima de la guerra económica, comercial y financiera de la actual administración de los Estados Unidos contra Cuba.

Por eso bien vale la pena celebrar la alianza entre una entidad del Estado y una forma de gestión no estatal (FGNE), con un enfoque integrado a la construcción. Con estrategia a la diversificación en la producción de materiales para la construcción y sus derivados.

La noticia la publicó en su perfil de la red social de Facebook la gobernadora Marieta Poey, luego de visitar el sitio donde se concreta la iniciativa.

Aunque Poey no mencionó el nombre de estos actores económicos, sí detalló que la cartera de renglones incluye la producción de polvo de piedra, granitos y piedra, y bloques.

“Además, se contempla la instalación de fuentes renovables de energía para garantizar el avance productivo y ofrecer alternativas ante las afectaciones del suministro eléctrico”, posteó la gobernadora.

Poey acotó que el principio fundamental es partir de la materia prima local y generar fuentes de empleo para la comunidad, gracias a la FGNE, lo que permitirá la diversificación con alambre de púa, malla perle, puntillas, tejas, pulin y bloques.

Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de Marieta Poey.