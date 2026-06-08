9 de junio de 2026

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Reportan sismo perceptible en Cuba de magnitud 6.2

8 de junio de 2026 Redacción Radio26
Hasta ese momento se recibieron reportes de perceptibilidad en algunas localidades de las provincias de Pinar del Río, La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud.

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró hoy un terremoto de magnitud 6.2, reportado como perceptible en el occidente del país a las 02:00 p. m., hora local.

Según el Boletín informativo número seis, con hora de cierre 02:30 p. m., el movimiento telúrico fue localizado en las coordenadas 23.66 grados de latitud norte y los -84.63 grados de longitud oeste, a una profundidad de 20 kilómetros (km), situado a 100 km al noroeste de Mantua, en la provincia de Pinar del Río.

Hasta ese momento se recibieron reportes de perceptibilidad en algunas localidades de las provincias de Pinar del Río, La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud.

Este es el sismo perceptible número seis del año, precisó el texto, publicado en el sitio oficial del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas.

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